Haberler » Güncel » Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Haber

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.

25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:08Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Resul Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.
Demir, yaptığı yazılı açılamada, sendika olarak kadınlara yapılan şiddeti kınadıklarını ifade etti.
"Kadın toplumun yarısıdır" hareketiyle karanlık yapıların ve düşüncelerin yıkılacağına gönülden inandıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedir. Bizler Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş sendikası olarak kadınlara yapılan her türlü şiddeti kınıyor, 'Kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır' diyoruz."

Hizmet İş Sendikası, Resul Demir, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu
16:18 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
16:18 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi
16:18 Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi
16:13 Başkan Arı, Nevşehirli kadınlarla birlikte şiddete dur dedi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:19:04