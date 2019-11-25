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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

AK Parti Siirt İl Kadın Kolları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

25.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:12Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
AK Parti İl Kadın Kolları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Parti binası önünde toplanan kadınlar adına toplanan Elif Danış, AK Parti'nin 5 milyona yaklaşan kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte görsün' misali buluşmalar için toplanmadıklarını söyledi.

Danış, dünyada 'kadın' ve 'şiddet' kelimeleri kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadıklarını belirterek, "Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için burada değiliz. 17 yıla aşkındır iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyetle ve sorumluluk bilinciyle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık." dedi.

Açıklamaya AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç da destek verdi

AK Parti, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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