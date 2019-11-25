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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

AK Parti Kadın Kolları Batman İl Başkanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:18Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Parti binası önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan kadın kolları il sekreteri Didem Altun, kadına yönelik şiddetin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi.

Altun, şöyle konuştu:
"Hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır."

AK Parti, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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