Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Ordu Trabzon , Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de yürüyüş yapıldı.AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde toplanan kadınlar, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak Tahıl Pazarı'na yürüdü.Burada basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye ve dünyanın her yerinde son bulması için kadın ve erkekler olarak herkesi dayanışmaya davet ettiklerini söyledi.Baysal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin her platformda gösterdikleri samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir." dedi.Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de Akyazı sahilinde düzenlenen yürüyüşe, çok sayıda kişi katıldı.TrabzonAK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, Uzun Sokak'tan alkışlar ve sloganlar eşliğinde Atatürk Alanı'na geldi.Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın'ın da katıldığı yürüyüşün ardından alanda basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, dünyadaki hiçbir kazanımın, güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmayacağını belirti.Sürmen, "Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır." dedi.Basın açıklamasına, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, komisyon üyeleri ve kadınlar katıldı.RizeAK Parti Rize İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Memişağa Parkı'nda toplanan kadınlar, Atatürk Caddesi üzerinden İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne geldi. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan kadınlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyerek başladıkları noktaya döndü.İl Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcı Tekin, burada yaptığı açıklamada, şiddetin dini, inancı, kültürü, milliyeti bulunmadığı gibi cinsiyetinin de olamayacağını dile getirdi.Şiddeti kimsenin savunamayacağını vurgulayan Tekin, "AK Partili kadınlar olarak, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.GümüşhaneAK Parti Gümüşhane İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, ellerinde dövizlerle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyerek Fatih Parkı'na geldi.Burada grup adına basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, AK Partili kadınlar olarak önce insan sonra kadın olduklarını belirterek, Diyarbakır'da dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan annelerin haykırışına kulak verilmesini istedi.Yürüyüşe, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve parti yöneticileri de destek verdi.Fatih Parkı'na gelen CHP Gümüşhane İl Teşkilatı üyeleri de ellerinde dövizlerle kadına karşı şiddeti protesto etti.Burada grup adına basın açıklaması yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, "Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele vereceğiz ve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize, hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugünlerde biz daha çok bir, iri ve diri olacağız." dedi.GiresunAK Parti Giresun İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında, Debboy mevkisinden Gazi Caddesi güzergahı izlenerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, burada yaptığı basın açıklamasında, "Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katillerle mücadele şarttır." diye konuştu.ArtvinArtvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kadın ve erkek, Garnizon Şehitliği önünde toplanarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş, Valilik önünde tamamlandı.Burada grup adına basın açıklaması yapan Gamze Sezgin Özay, sadece kadın olmaları nedeniyle şiddete uğrayan, yaşama hakkı elinden alınan kadınların varlığını görmenin üzüntüsünü duyduklarını dile getirdi.Her ne biçimde olursa olsun şiddetin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özay, kadına şiddetin hiçbir gerekçenin arkasına saklanamayacağını, insan hakkı ihlali ve suç olduğunu ısrarla tekrarlayacaklarını söyledi.Öte yandan, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kadın kolları da ayrı ayrı basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddeti kınadı.