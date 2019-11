Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Samsun Kastamonu , Tokat, Çankırı ve Sinop'ta etkinlikler yapıldı.AK Parti Samsun İl Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de destek verdiği etkinlikte, Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser basın metnini okudu.Keser, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkı sağlandığını belirtti.Basın açıklamasının ardından yaklaşık 100 kadın, ellerinde dövizlerle Kazımpaşa Caddesi'ne kadar slogan atarak yürüdü.KastamonuCHP Kastamonu İl Başkanlığı ile KESK İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.İl Kadın Kolları Başkanı Hakime Salman, grup adına yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini söyledi.Salman, "Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugünde daha çok birbirimize sahip çıkacağız." dedi.Kadını koruyan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Salman, "Kadın ve eşitlik bakanlığı kurulmalı. İyi hal indirimlerine son verilmeli. İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılmalı." diye konuştu.TokatAK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, "Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir." diye konuştu.Konuşmanın ardından kadınlar gökyüzüne balon bıraktı.Etkinliğe, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partili kadınlar katıldı.ÇankırıAK Parti Çankırı İl Kadın Kolları üyeleri, Belediye önünde bir araya gelerek parti il başkanlığına yürüdü.İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki hiçbir kazanımın bir kadının yaşam hakkından değerli olmayacağını belirterek, "Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katillerle mücadele şarttır." ifadesini kullandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş ise Kucaklama Taşı'ndan başlayarak Karatekin Parkı'nda sona erdi.Burada konuşan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Hazal Ekinci Çelebi de kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde protesto edildiğini kaydetti.Programa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.SinopAK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş, Sakarya Caddesi'nden başlayarak Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu.İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Altınkök, burada yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddete karşı ülke olarak dayanışma içinde bulunulması gerektiğini vurguladı.Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını istediklerini ifade eden Altınkök, "Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz." diye konuştu.