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'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri düzenlendi

'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' farklı etkinliklerle kutlandı.

25.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:17'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri düzenlendi
'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' farklı etkinliklerle kutlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle etkinlikler düzenledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Malatya Park AVM'de el sanatları sergisi, el boyama etkinliği ve Malatya İnönü Üniversitesi Oda Orkestrası tarafından Kongre Kültür Merkezinde müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliklere, Vali Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder STK temsilcileri ve çok sayıda katılımcı katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, burada yaptığı açıklamada "Kadının Statüsü" kapsamındaki hizmetlerle, kadınların haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapma, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını geliştirme, hak, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ise "Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu haline gelen kadına yönelik şiddet özellikle son yıllarda ülkemizde sıklıkla gündeme gelmektedir.

Elimizde kadına yönelik şiddetin toplumlar arasında eğitim düzeyi arasında refah düzeyi arasındaki tasdikler bulunmaktadır. Ancak unutmayın asıl sorun ne kadar okuduğumuz nerede yaşadığımız ne kadar kazancımızın olduğu değildir. Asıl sorun insana bakış meselesidir Bu sebeple kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya İnönü Üniversitesi Oda Orkestrası tarafından katılımcılara müzik dinletisi gerçekleştirildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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