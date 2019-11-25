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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

CHP Pehlivanköy İlçe Başkanlığınca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

25.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:18
CHP İlçe Başkanlığınca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Parti binasında toplanan Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri hazırladıkları sloganları okudu.
Kadın Kolları Başkanı Nezihe Pekcan, açıklamasında, kadına yönelik şiddete herkesin 'dur' demesini istediklerini belirtti.
Türkiye'de son yıllarda kadına yönelik şiddetin gittikçe arttığını ileri süren Pekcan, kadınların her gün şiddete, tacize ve tecavüzlere maruz kaldığını iddia etti.
2019 yılının ilk 10 ayında 383 kadının öldürüldüğünü ifade eden Pekcan, yapılan araştırmalarda cinayetlerin kadınların en yakınları tarafından işlendiğini belirtti.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Cumhuriyet Halk Partisi, Pehlivanköy, Güncel

Kaynak: AA


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