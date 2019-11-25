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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Şiddete hayır" yürüyüşü düzenledi.

25.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:33
AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Şiddete hayır" yürüyüşü düzenledi.
AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde "Sesimizi sen de duy ", "Kadın Allah'ın emanetidir", "Aile güçlenirse birey güçlenir", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
AK Parti Tanıtım Medya İl Başkanı Selma Boran, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddet konusunda yaşananların acıların, ilkelliklerin, cehaletin son bulması için toplumsal dayanışmanın şart olduğunu belirtti.
Söz konusu insan yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şeyin ayaklar altında olduğunu ifade eden Boran, şunları kaydetti:
"Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günüyse başta HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı dönek analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetlerine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler ortak tutar ve tavır içerisinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkanvekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliğini gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Bu gün dolayısıyla bir kez daha kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz "
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem İci, şiddetin her türlüsünü kınadığını belirterek etkinliklerine katılanlara teşekkür etti.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Osmaniye, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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