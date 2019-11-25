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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sergi açıldı, yürüyüş düzenlendi.

25.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:32Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
'nın ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sergi açıldı, yürüyüş düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, şiddet görüp hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları ve hikayelerinin yer aldığı sergi açtı.
Etkinlik kapsamında Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Alanya Huzurevi çalışanları kurulan çadırında kan bağışında bulundu.
Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, kadına şiddeti engellemek amaçlı birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Kadının her yerde ve her alanda var olduğunu göstermek istediklerini anlatan Çelik, "Bugün arkadaşlarımızla Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulunduk. Ayrıca yaşanmış acı olayları burada küçük bir sergiyle paylaşmak istedik. Özellikle kadınlara yönelik şiddete karşı olduğumuzu belirtmek istedik." dedi.
Öte yandan, anıt önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, kadına yönelik şiddete, taktıkları turuncu kurdele ve açtıkları dövizlerle tepki gösterdi.
Anıt önünde yazılı dövizlerle slogan atarak başlayan yürüyüş Şelale Meydanı'nda sona erdi.

Kızılay, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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