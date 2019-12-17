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Kadına yönelik şiddete karşı yapılan protokolle ilgil bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa Valiliği, Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği...

17.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:50Kadına yönelik şiddete karşı yapılan protokolle ilgil bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Valiliği, Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal iş birliği ve eşgüdümün artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik çalışmalar yapıldığını, tüm kurumlara iş düştüğünü belirtti.
Gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını anımsatan Erin, "Dileğimiz ve temennimiz, erkeğe nazaran fiziksel anlamda daha zayıf olan ve bu anlamda daha çok korunması, muhafaza edilmesi saygı gösterilmesi gereken kadına yönelik şiddetin ortadan kalktığı, cinsiyetten kaynaklı sorunların hiç olmadığı, insanlığın karşılıklı saygı ile yaşadığı bir sevgi toplumunun oluşmasıdır. Bunun için hepimiz üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getirmek için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile protokol kapsamında işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışacak kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de kadına yönelik şiddet konusunda bir sunum yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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