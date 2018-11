Kadına Yönelik Şiddete Tepki İçin Buluştular

23 Kasım 2018 Cuma 11:11



Ataşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir etkinlik düzenledi.Ataşehir Belediyesi, Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Inner Wheel Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik, 22 Kasım Perşembe günü Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, CHP eski Milletvekili Kadir Ökmen Öğüt, Atlas Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferda Altıntaş ve Beyazıt Inner Wheel Kulübü'nün Başkanı Pelin Yusufi ile çok sayıda Ataşehirli kadın katıldı.Toplantıda konuşan Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, "Kadınlara yönelik şiddet, yıkıcı etkileri ile temel insan haklarının ihlalidir ve kadınların topluma katılımını engeller. Şiddet sadece kadınlar için değil; aileler, toplumumuz ve ülkemiz için de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kadına şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olduğu ortamlarda yaşanmaktadır" dedi.Kadınlara uygulanan şiddetin önüne geçmek için annelere büyük görevler düştüğünü söyleyen Yabar, "Erkek çocuklarımızı yetiştirirken kız çocuklarından bir farkı olmadığı öğretilmeli ve kendini üstün görmemesi aşılanmalıdır. Gücünün yetmediği şeylerde tehdit etmeyi bir çözüm aracı olarak görmemesi gerektiği anlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.Programın söyleşiler bölümünde ise Avukat Begüm Tekin, "Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları" üzerine kadınlara bilgi aktardı. Avukat Begüm Tekin, "Kadına, çocuklara ya da bireylere uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik anlamda acı çekmesi için yapılan her türlü baskı, tehdit ya da bireyin özgürlüğünün keyfi olarak engellenmesine şiddet denir" dedi.Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek kurum ve kuruluşların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Tekin şunları söyledi:"Valilik, kaymakamlık, polis merkezi, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, adli makamalar ve sağlık kuruluşlarının mutlaka bilinmesi gerekiyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı şiddete maruz kalanları korumak içindir. Bu kanun kapsamında evden uzaklaştırma gibi birtakım tedbirler uygulanmaktadır."Klinik Psikolog Gül Mutlu da "Şiddet ve Ruh Sağlığı" üzerine yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Şiddeti biz bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik yönden zarar görmesi ya da acı çekmesi olarak tanımlıyoruz. Şiddetin aslında 4 türü var. Biz en çok fiziksel şiddeti görüyoruz. Çünkü dışarıdan gözle görülebiliyor. Fakat bir de cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet var ki o da en az fiziksel şiddet kadar yaşanan bir olgu. Her ne olursa olsun asla hiçbir canlının başka bir canlıya şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Çünkü böyle olursa kişilerde bazı ruhsal travmalar meydana gelebiliyor. Kişinin kişisel bütünlüğünü tehdit eden bir olay olursa, bu olaylara karşı yoğun korku, dehşet bazen utanç eşlik edebiliyor. Birey sağlıklı düşünme mekanizmalarını zamanla kaybedebiliyor. Yapılan çalışmalarda yaşanan ruhsal travmalar sonrasında en sık rastlanan stres bozukluğu, yeme bozukluğu, depresyon gibi sorunlar meydana geliyor."Etkinlikler kapsamında "Canan Sabah Ataşehir Popüler Müzik Korosu" kadınlar için özel bir konser verdi. Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini seslendiren koroya kadınlar hep birlikte eşlik etti.Sonrasında ise kadın cinayetlerine dikkat çekebilmek için bestelediği "Erkeksen Dokunma" isimli şarkısıyla "Altın Palmiye" ödülü kazanan Poyraz Özer canlı müzik performansıyla kadınların beğenisini topladı. - İSTANBUL