Haberler» Yaşam» Haber

Kadına yönelik şiddeti oturma eylemi yaparak protesto ettiler

Denizli 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

29.08.2019 10:20 Kadına yönelik şiddeti oturma eylemi yaparak protesto ettiler
Denizli 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele' için bir araya gelen kadınlar, şiddeti protesto etti. Meydanda toplanarak "Ölmek istemiyoruz" ve "Kadına şiddeti durduracağız" yazılı pankart açan kadınlar, oturma eylemi yaparak tepkilerini gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar da eyleme destek verdi. Eylemde "Kadın cinayetleri politiktir" ve "Yaşamak istiyoruz" sloganları atılırken erkeklerin de eyleme katılım gösterdiği görüldü. - DENİZLİ

Denizli, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
11:23   İHA'nın gündeme getirdiği Leyla'nın umut yolculuğu başladı
11:09   Genç çiftin hayalini kurduğu evi İlkadım donattı
10:56   İnstagram'ın en gezgin fenomenleri: Gizem-Arda Zor çifti
10:42   Vali Çakacak, görev yeri değişen Hava Korgeneral Mehmet Özlü'yü ziyaret etti
10:35   Engelli vatandaşlar Ormanya'yı gezdi
10:35   Uçmak için Çin'den Türkiye'ye geldiler
10:32   Ağrı'da sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye serinletti