Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Tunceli
'de Aile, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Tunceli'de aile, kadın, yaşlılar, engelliler ve çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Toplum içinde yaşanan şiddetin eğitimle seviyesiyle beraber değişiklik gösterdiğini ifade eden Bildirici, "Eğitim oranı düşük olan bireylerin şiddete uğrama oranı daha yüksek. Eğitim oranı yükseldikçe kadına yönelik şiddetin oranının aritmetik olarak düştüğünü istatistiksel olarak görüyoruz." dedi.
Bildirici, şiddetin sadece kadınlarını ilgilendiren bir konu olmadığını ve toplum tüm kesimlerini ilgilendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şiddet eğitimle orantılı olduğu gibi toplumun refah düzeyi arttıkça çocuğa, kadına, yaşlıya, engelliye yönelik şiddet oranı da düşüyor. Bizim bu tür etkinlikler yapmamızdaki amacımız, farkındalık oluşturup şiddette maruz kalan bireylerin ne zaman nereye müracaat etmelerini göstermek, onlara rehberlik etmektir. Tunceli'de kadına yönelik şiddet oranlarına baktığımızda ülke ortalamasının altında olması memnuniyet vericidir. 2016-2018 yılları arasında ilimizde kadın cinayetinin bulunmaması ayrıca önemli bir durumdur."
Program sonunda kadınlar korusu müzik dinletisi sundu.
Etkinliğe, Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor, kurum müdürleri ve kadınlar katıldı.
Tunceli
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:04