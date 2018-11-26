Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Tokat
'ta, İl Jandarma
Komutanlığınca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde stant açıldı.
Açılan stantta üç kadın astsubay tarafından "şiddet nedir, şiddetin türleri, şiddet görüldüğünde başvurulacak kurumlar, şiddet gördüğünüzde alabileceğiniz hizmetler, şiddetin çocuklara etkisi, şiddete maruz kaldığınızda yararlanabileceğiniz haklar ve şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler" hakkında bilgi verildi.
Alışveriş merkezine gelen vatandaşlara, karanfil ve İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanın el broşürleri ile çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.
Tokat,Jandarma
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:51