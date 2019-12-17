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Kadına yönelik şiddetle mücadele için İzmir Valiliği'nde yol haritası çizildi

İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.

17.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:06Kadına yönelik şiddetle mücadele için İzmir Valiliği'nde yol haritası çizildi
Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.
Valilikteki toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile resmi kurum temsilcileri katıldı.
Vali Erol Ayyıldız, toplantı öncesi yaptığı açıklamada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda çalışma başlattıklarını belirtti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu 75 maddelik protokol hazırlandığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"Kadına yönelik mücadelede kurumsal işbirliğine yönelik protokolün ilimiz bazında etkin bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması, ilave tedbirlerin değerlendirilmesi ve izlenecek yol haritası konusunda görüşeceğiz. 20 Aralık'ta tüm ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımları ile eş güdümlü olarak bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla ve paydaşlarımızla tek yürek halinde 'Kadına Şiddete Hayır' diyor ve şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyoruz."
Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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