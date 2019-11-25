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Kadına yönelik şiddetle mücadele için "turuncu balonlar" uçuruldu

Keçiören'de düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla erkekler tarafından gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı.

25.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:09Kadına yönelik şiddetle mücadele için
'de düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla erkekler tarafından gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı.
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Keçiören Belediyesince farkındalık etkinliği düzenlendi.
Keçiören Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen etkinlikte erkekler tarafından turuncu balonlar uçuruldu.
"Anneler ölmesin", "Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın", "Kadına yapılan şiddet suçtur" dövizlerinin taşındığı programda yaptığı konuşmada şiddetin son bulmasının toplumsal barışı ve refahı getireceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İslam tarihine baktığımızda hanımlar hep baş tacı edilmiştir. Annelerimiz kutsaldır. Dolayısıyla nedeni ne olursa olsun kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Haklı şiddet diye bir şey yoktur." dedi.
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören, Güncel

Kaynak: AA

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