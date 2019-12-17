Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.



Kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 2019-2020 yılları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gereken çalışmaları yerine getirmek amacıyla toplantı düzenlendi.



Vali Aykut Pekmez Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.



Toplantıda ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Eylem Planı temelinde mevcut durum, hedef ve stratejiler ile yerelde gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.



İl Müdürü Çelik yaptığı sunumda ayrıca, 75 maddelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının tanıtımını yaptı.



Toplantıya katılan kurum amirleri ise sunum sırasına göre Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Gerçekleşen toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun etkinliğinin ve sorumluluğunun artırılması için yapılması gereken çalışmalar planlanırken, özellikle şiddet alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verilerinin mevcut durumunun net bir şekilde analizi yapıldı.



Toplantıda, şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.



Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10: 00'da tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında yapılacağı belirtildi.



Toplantı sonunda, kurum müdürleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bu sorunun çözümü için kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA