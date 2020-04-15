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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu toplandı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu, nisan ayı toplantısını yaptı.

15.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:16
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu toplandı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu, nisan ayı toplantısını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, salgın sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadelede alınan tedbirler, uygulamalar, alınabilecek ilave tedbirler ve ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu, çalışmalarını 25 Kasım 2019'da yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021)" çerçevesinde sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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