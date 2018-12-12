Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri Verildi

Elazığ
'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.
Elazığ Barosu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesinde Elazığ Adliyesi Konferans Salonu'nda verilen eğitimde konuşan avukat Dilan Berdel Ocak, dünya genelinde artarak devam eden kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirtti.
Kadınların sadece fiziksel olarak değil, duygusal, sözel, ekonomik ve cinsel olarak da şiddet gördüğünü ifade eden Ocak, şöyle konuştu:
"Bizler adaletin yapı taşları olarak nerede bir şiddet varsa üzerine gitmeli, kadına yapılan haksızlığı gün yüzüne çıkarmalıyız. Şiddet gören, haksızlığa uğrayan, maddi ve manevi anlamda mağduriyet yaşayan kadınlarımıza, Türk kültür ve töresine uygun olarak hak etmiş olduğu değeri vermeyi bir borç biliyor, bu yöndeki çalışmaları her zaman destekleyeceğimizi buradan beyan ediyoruz."
Elazığ
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:48