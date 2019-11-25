Haberler » Güncel » Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü - Haber

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

25.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:02Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
İmaret Camisi önünden başlayan yürüyüşte, "Kadına kalkan eller kırılsın", "Kadınlar Allah'ın emanetidir" sloganları atarak Zafer Meydanı'na geldi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, burada yaptığı açıklamada, yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Ertürk, kadına karşı şiddetin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır."
Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtları hazırlanan panoya astı.
Yürüyüşe, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer de katıldı

AK Parti, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Ilgın'da 3 bin fidan toprakla buluşturuldu
16:06 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye...
16:06 Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nda güven artırıcı önlemler ele alınacak
16:02 Karabük'te öğretmenler günü törenle kutlandı
16:02 Malatyalı 2 sporcu öğrenci başarılı döndü
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:08:22