AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İmaret Camisi önünden başlayan yürüyüşte, "Kadına kalkan eller kırılsın", "Kadınlar Allah'ın emanetidir" sloganları atarak Zafer Meydanı'na geldi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, burada yaptığı açıklamada, yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ertürk, kadına karşı şiddetin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır."

Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtları hazırlanan panoya astı.

Yürüyüşe, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer de katıldı

