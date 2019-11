AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Doğan, mesajında, 17 yılı aşkın iktidarda, her daim ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle bu yaraya derman olmaya çalıştıklarını belirtti.Doğan, şunları kaydetti:"Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır."