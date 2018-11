25 Kasım 2018 Pazar 13:00



25 Kasım 2018 Pazar 13:00

AK Parti Edirne İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.Kadın kolları üyeleri, Selimiye Camisi Meydanı'ndaki Mimar Sinan Anıtı önünde bir araya geldi.Yakalarına turuncu kurdele takan, "kadın güçlenirse toplum güçlenir", "kadın ve erkek biriz birlikte güçleneceğiz" ve "sevgi şifadır" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, anıtın önünden AK Parti Edirne İl Başkanlığı önüne yürüdü.Kadınlar basın açıklaması öncesi yere turuncu şerit çekti.AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde tezahür ettiğini söyledi.AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insanlık hakkı ihlali olduğunu her zaman dile getirdiklerini belirten İnce, şunları kaydetti: Birleşmiş Milletler , 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığına dikkat çekilirken, AK Parti döneminde Türkiye 'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' yasası mecliste kabul edilmiştir. AK Parti kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlenmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler getirmiştir."