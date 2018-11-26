Kadına Yönelik Şiddetle Tiyatroyla Mücadele

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11

Siirt Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörlüğü ve Gençlik ve Kültür Evi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, tiyatro oyunu sahnelendi.İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda Gençlik ve Kültür Evi gönüllüleri kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahneledi.ADEM Koordinatörü Nurten Temiz, yaptığı konuşmada, kadınların toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu, İslam dininin de kadınlara oldukça değer verdiğini söyledi.Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu İdris Tan da kadına yönelik şiddete her zaman karşı olduklarını dile getirdi.