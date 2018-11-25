25 Kasım 2018 Pazar 15:12



25 Kasım 2018 Pazar 15:12

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda bir araya gelen bir grup kadın, "Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" yazılı pankart açtı.Burada grup adına konuşan Elçin Meriç, son 1 yılda 435 kadının öldürüldüğünü söyledi.Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi adına bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Meriç, "Önleyici politikalar uygulanmalı, koruyucu tedbirler alınmalı, adalet sağlanmalı ve kadınlar güçlendirilmelidir. Kadınlar güçlendirmek, kadına yönelik şiddeti önlemenin en temel yoluyken ve boşanmak istediği için öldürülen binlerce kadın varken nafakayı ve sosyal yardımları tartışmaya açamazlar." ifadelerini kullandı.AdıyamanAdıyaman Demokrasi Parkı'nda toplanan AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, basın açıklaması yaptı.AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Perihan Gümüş, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını söyledi.Gümüş, aile ic¸i şiddetin devam ettiğini belirterek, "AK Kadınlar olarak, kadına yo¨nelik s¸iddetin bir insan hakkı ihlali oldugˆunu du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de dile getirmekten vazgec¸miyor, ekonomik ya da ku¨ltu¨rel hic¸bir gerekc¸enin ardına sıgˆınılmasına mu¨saade etmeden kadına yo¨nelik her tu¨rlu¨ s¸iddete kars¸ı turuncu c¸izgimizi c¸ekiyoruz." dedi.Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanvekili Hacı Şimşek, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı.Basın açıklamasının ardında gruptakiler, AK Parti il binasına kadar yürüyüş yaptı.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlar, turuncu balon uçurdu.Eyyübiye Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa Temsilciliği tarafından gün dolayısıyla Hazreti Eyyüp sabır makamı önünde etkinlik düzenlendi.Kadınlar, çevredekilere gün dolayısıyla şiddete dikkati çeken broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte katılımcılar tarafından "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" afişi açıldı.Etkinliğin sonunda katılımcılar, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekme amacıyla turuncu balon uçurdu.Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gün dolayısıyla Kadın Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda ise psikolog ve hukukçular kadın haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.MalatyaMalatya'da İnönü Caddesi'nde toplanan AK Parti Malatya İl Başkanlığı üyeleri, Mili Egemenlik Caddesi'ni takip ederek parti binasına kadar yürüdü.AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, burada yaptığı konuşmada, parti olarak kadınların ekonomi, siyaset ve iş dünyasında güçlendirilmesi için gereken adımları attıklarını söyledi.Kadınların hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Oğuzhan, "Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermekte yine iradelerini de ailenin ve toplumun yararına kullanmakta." ifadesini kullandı.KilisCumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti Kilis İl Başkanlığı üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Grup adına konuşan AK Parti Kilis İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı şekilde tezahür ettiğini söyledi.AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmediklerini ifade eden Öztin, "Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır." diye konuştu.Konuşmaların ardından ellerinde "Beni de duy", Kadın güçlenirse toplum güçlenir" ve "Sevgi şifadır" gibi dövizler bulunan kadınlar, "Kadınız güçlüyüz", "Kadın Allah'ın emanetidir" şeklinde sloganlar atarak dağıldı.