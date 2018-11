Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım 2018 Pazar 15:29



SAKARYA/BOLU/ Sakarya Zonguldak ve Karabük 'te düzenlenen etkinliklerle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.Sakarya'da AK Parti Kadın Kolları tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Adapazarı Kültür Merkezi ( AKM ) önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.Partililer, belediye önünde kurulan platforma turuncu boyayla kadına yönelik şiddete "dur" mesajını temsilen el baskısı yaptı.Burada grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu , kadına yo¨nelik s¸iddetin du¨nyanın her yerinde aynı bic¸imde tezahu¨r ettiğini ve aile ic¸i s¸iddetin ne yazık ki hala en yaygın s¸iddet bic¸imi olmaya devam ettiğini söyledi.AK kadınlar olarak, kadına yo¨nelik s¸iddetin bir insan hakkı ihlali oldugˆunu du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de dile getirmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Hatipoğlu, ekonomik ya da ku¨ltu¨rel hic¸bir gerekc¸enin ardına sıgˆınılmasına mu¨saade etmeden kadına yo¨nelik her tu¨rlu¨ s¸iddete kars¸ı turuncu çizgilerini çektiklerini kaydetti.Hatipoğlu, yu¨zyıllar o¨ncesinden, henu¨z I·nsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın-erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın du¨nyaya yayılmasına o¨ncu¨ olan Hazreti Muhammed 'in so¨zu¨nu¨ hatırlatmanın herkesin u¨zerine du¨s¸en o¨nemli bir vazife olduğunu belirterek, "AK Parti do¨neminde, Tu¨rkiye'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yo¨nelik S¸iddetin O¨nlenmesi' yasası Meclis'te kabul edilmis¸tir. AK Parti kuruldugˆu gu¨nden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve egˆitimde gu¨c¸lendirilmesi misyonuyla atılan her adımda kadınların is¸ ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylas¸tırıcı du¨zenlemeler getirilmis¸ ve her alanda kadınların varlıgˆının normalles¸tirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapılmıs¸tır." ifadelerini kullandı.Yürüyüşe AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek , Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu , AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç , bazı belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.ZonguldakKent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki "Kadın, Allah'ın emanetidir", "Kadın güçlenirse, toplum güçlenir" yazılı pankartlarla kadına karşı şiddete "dur" dedi.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, burada yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonuyla atılan her adımda iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini hatırlattı.Kadınların birçok alanda özne ve aktör olarak varlık gösterdiğini, her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullandığını anlatan Arıman, "Kadınlar, bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hayal ettiklerini yalnızca kendi yararlarının olmadığının, ailesinin ve içinde yaşadığı toplumun da kazanımları olacağının bilincinde hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.- BoluBolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.Grup adına açıklamayı okuyan avukat Fatma Kubilay, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.Günümüzde cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını gördüklerini dile getiren Kubilay, "Eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına ve yasal düzenlemelere rağmen kadınların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi engellenememektedir. Kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit bir biçimde yer alamamakta, yaşam hakları ihlal edilmekte, geliri eşit paylaşamamakta, savaş ve yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Kubilay, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadelelerini etkin ve kararlı şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.KarabükAK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, kadına yönelik her türlü şiddete karşı "turuncu çizgileri"ni çektiklerini ifade etti.AK Parti hükümetleri tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalardan bahseden Öksüzoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir' anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz, bilhassa da erkeklerin göstermesi gerekiyor. AK Parti, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin, hepimizin partisidir. AK kadınlar, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgilerini çekiyor. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyorlar. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim." ifadelerini kullandı.Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş , AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke ve partililer ile vatandaşlar katıldı.