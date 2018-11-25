Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Sakarya
, Bolu
, Zonguldak
ve Karabük
'te düzenlenen etkinliklerle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.
Sakarya'da AK Parti Kadın Kolları tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Adapazarı
Kültür Merkezi (AKM
) önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.
Partililer, belediye önünde kurulan platforma turuncu boyayla kadına yönelik şiddete "dur" mesajını temsilen el baskısı yaptı.
Burada grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu
, kadına yo¨nelik s¸iddetin du¨nyanın her yerinde aynı bic¸imde tezahu¨r ettiğini ve aile ic¸i s¸iddetin ne yazık ki hala en yaygın s¸iddet bic¸imi olmaya devam ettiğini söyledi.
AK kadınlar olarak, kadına yo¨nelik s¸iddetin bir insan hakkı ihlali oldugˆunu du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de dile getirmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Hatipoğlu, ekonomik ya da ku¨ltu¨rel hic¸bir gerekc¸enin ardına sıgˆınılmasına mu¨saade etmeden kadına yo¨nelik her tu¨rlu¨ s¸iddete kars¸ı turuncu çizgilerini çektiklerini kaydetti.
Hatipoğlu, yu¨zyıllar o¨ncesinden, henu¨z I·nsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın-erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın du¨nyaya yayılmasına o¨ncu¨ olan Hazreti Muhammed
'in so¨zu¨nu¨ hatırlatmanın herkesin u¨zerine du¨s¸en o¨nemli bir vazife olduğunu belirterek, "AK Parti do¨neminde, Tu¨rkiye'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yo¨nelik S¸iddetin O¨nlenmesi' yasası Meclis'te kabul edilmis¸tir. AK Parti kuruldugˆu gu¨nden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve egˆitimde gu¨c¸lendirilmesi misyonuyla atılan her adımda kadınların is¸ ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylas¸tırıcı du¨zenlemeler getirilmis¸ ve her alanda kadınların varlıgˆının normalles¸tirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapılmıs¸tır." ifadelerini kullandı.
Yürüyüşe AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç
, bazı belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Bolu,Karabük,Sakarya
25 Kasım 2018 Pazar 15:57