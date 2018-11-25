Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Muğla
'da AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşma öfkeye yenik düşme", "Kadın ve erkek biriz birlikte güçleneceğiz", "Kadın erkek güçlü yarınlara", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla toplandı.
İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, yaptığı açıklamada, kadına yo¨nelik s¸iddetin du¨nyanın her yerinde aynı bic¸imde tezahu¨r ettiğini ve aile ic¸i s¸iddetin ne yazık ki hala en yaygın s¸iddet bic¸imi olmaya devam ettiğini söyledi.
Ak kadınlar olarak, kadına yo¨nelik s¸iddetin bir insan hakkı ihlali oldugˆunu du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de dile getirmekten vazgeçmediklerini dile getiren Toksöz, ekonomik ya da ku¨ltu¨rel hic¸bir gerekc¸enin ardına sıgˆınılmasına mu¨saade etmeden kadına yo¨nelik her tu¨rlu¨ s¸iddete kars¸ı turuncu çizgilerini çektiklerini belirtti.
Toksöz, şunları kaydetti:
"AK Parti do¨neminde, Tu¨rkiye'de ilk kez 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yo¨nelik S¸iddetin O¨nlenmesi Yasası Meclis'te kabul edilmis¸tir. AK Parti kuruldugˆu gu¨nden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve egˆitimde gu¨c¸lendirilmesi misyonuyla atılan her adımda kadınların is¸ ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylas¸tırıcı du¨zenlemeler getirilmis¸ ve her alanda kadınların varlıgˆının normalles¸tirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar yapılmıs¸tır."
Konuşmaların ardından kadına şiddete karşı bir süre slogan atan partili kadınlar, yanlarındaki panoya, kadına yönelik şiddet karşıtlığının simge rengi turuncuyla ellerini boyayarak, izlerini bıraktı.
Muğla
25 Kasım 2018 Pazar 16:04