Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Hakkari'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına yönelik şiddete hayır" sloganıyla yürüyüş yapıldı.AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Bulvar Caddasi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki "Kadına yönelik şiddete birlikte dur de" pankartı ve "Tadına şiddette hayır", "Kadın Allah'ın emanetidir", "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları atarak AK Parti İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevcan Deviren, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı şekilde tezahür ettiğini söyledi.Aile içi şiddetin yaygın şiddet biçimi olarak devam ettiğini aktaran Deviren, "Ak kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin, bir insan hakkı ihlali olduğunu, dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." ifadelerini kullandı.İslam dininin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmediğini ifade eden Deviren, şunları kaydetti:"Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak güçlenme kendilerine gerçekleştirme süreçlerine katı sağlamıştır. AK Parti kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır."