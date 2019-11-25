Haberler » Güncel » 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' - Haber

"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

25.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:06
AK Parti İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.
Parti binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Şiddetsiz bir iletişim mümkün" ve "Sevgi şifadır" dövizleri taşıyarak Sanat sokağına kadar yürüdü.
Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Cemile Oslu, yaşanan acıların dünyanın her yerinde son bulması için kadın ve erkeklerin birlikte dayanışma halinde olmasını istedi.
Oslu, şöyle konuştu:
"Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır "

AK Parti, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu
16:18 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
16:18 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi
16:18 Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi
16:13 Başkan Arı, Nevşehirli kadınlarla birlikte şiddete dur dedi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:19:25