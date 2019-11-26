Haberler » Güncel » 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' - Haber

"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

Diyarbakır'da Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

26.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:58
'da Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Hizmet-İş Kadın Komitesi Başkanı Neslihan Hatun Özcan, yaptığı açıklamada, kadınların dik duruştan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Milli Mücadelede dönemindeki düşmana meydan okuyan kadın kahramanları hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:
"Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamaktadır. Bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bizim kültürümüzde kadınlar o kadar yüceltilmiştir ki, cennet ayakları altına serilerek ödüllendirilmiştir.? Kadın toplumun duruşudur, özetidir. Sessiz çığlıklarımızı, tek ses olarak dünyanın her yerinde kadın şiddetine 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştürelim. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için şiddete 'hayır' diyoruz."

Hizmet İş Sendikası, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 (Havadan görüntülerle) DEFİNECİLER MİMAR SİNAN'IN ESERİ GÜZELCE KEMERİ ÇEVRESİNİ DELİK DEŞİK...
15:28 Aydın'da bıçaklı kavga
15:28 Ladik Bungalov Evleri'nde çevre düzenleme çalışmaları
15:27 Ali Yalçın: Mesleki ve teknik eğitimin niteliği artırılmalı
15:22 Limak Enerji öğretmenleri unutmadı
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:28:59