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Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olmadığını, yarın açıklanacak 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile bu sorunla mücadele konusunda ciddi yol alınacağına inandığını bildirdi.

24.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:58Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olmadığını, yarın açıklanacak 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile bu sorunla mücadele konusunda ciddi yol alınacağına inandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu belirtti.
Kadının saygınlığını ve itibarını korumanın, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu aktaran Selçuk, bunun aynı zamanda gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Kadına yönelik şiddetin dünyanın her tarafında halen görülen acı bir gerçek olduğuna işaret eden Selçuk, tarih boyunca var olan bu sorunun, bugün büyük tepkilere sebep olduğunu ve insanlığın kanayan yarası olmaya devam ettiğini kaydetti.
Selçuk, "Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Hükümet ve Bakanlık adına bu konuda gelişen toplumsal hassasiyetten ve bilinçten memnuniyet duyulduğunu, bu farkındalıktan büyük güç alındığını aktaran Selçuk, kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirlerin araştırıldığını ve "sıfır tolerans" ilkesiyle etkin şekilde hayata geçirildiğini belirtti.
"Çözüme yönelik anahtar bir rol oynayacak"
Selçuk, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmaları daha etkin ve sonuç alıcı bir seviyeye taşımak üzere hazırladığımız '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'mızı, 25 Kasım 2019 itibarıyla kamuoyumuzla paylaşacağız. Kamu, sivil toplum, sosyal taraflar, özel sektör ve medya katkısı ve iş birliğini içeren söz konusu Acil Eylem Planı'mızla sorunun çözümü konusunda ciddi yol alacağımıza inanıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak diğer tedbirlerle birlikte, nihai çözüm için toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de çözüme yönelik olarak anahtar bir rol oynayacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz toplumsal bir seferberlik süreci, kadınlarımızın ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."
Bakan Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nün mutlu bireyler, uyumlu aileler ve müreffeh bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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