Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen toplantıda bir araya gelen çok sayıda kadın, ellerindeki turuncu balonlar ve "Aile Güçlenirse Birey Güçlenir", "Kadın Erkek Güçlü Yarınlara", "Kadın Allah'ın Emanetidir", "Çocukluk Bugüne Işık Tutan Aynadır", "Kadın ve Erkek Biriz, Birlikte Güçleneceğiz", "Şiddetsiz Bir İletişim Mümkün", "Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir", "Haddini Aşan Öfkeye Yenik Düşme" gibi Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlarla kadına yönelik şiddete dikkati çekti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, buradaki konuşmasında, kadınların Türk kültüründe baştacı olduğunu belirterek, kadının aile hayatı içerisinde evin direği olduğunu bildiklerini söyledi.Demiröz, kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu kadına haddini bildirin, diyenler 22 sene önce de aynı yerdeydi, bugün 2019 yine aynı yerdeler. Biz bunu kabul edemeyiz. Bizim kültürümüz bunu kabul edemez ve biz her zaman için kadına şiddetin karşısındayız." diye konuştu."Herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan da çağrılarını sadece kadınlara değil, insanlıktan nasibini almış herkese yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını söyledi."Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, her platformda gösterdikleri samimi duyarlılıklarının milletin malumu olduğuna işaret eden İlhan, yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini kaydetti.Bu dönem içinde, gerek partilerinin gerekse kurulan tüm hükümetlerin ve özellikle de kadından sorumlu bakanların tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabalarının apaçık ortada olduğunu belirten İlhan, bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandığını aktardı.İlhan, "Hal böyleyken her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz." ifadelerini kullandı."Analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir"Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurtta ve dünyanın her yerinde son bulması için insanları hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ettiklerini söyleyen İlhan, şöyle devam etti:"Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse öncelikli olarak bir grup başkanvekili partisinden olmayan kadın grup başkanvekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir."İlhan, bugünde her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini, aynı duyarlılığa sahip toplumun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı İlhan ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları üyesi birçok kadın, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla duygu ve düşüncelerini kağıtlara yazarak, ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.Açıklamada, AK Parti'li belediye başkanları, 39 ilçenin kadın kolları teşkilatının başkanları ile üyeleri, parti ilçe başkanları ve çok sayıda kadın yer aldı.