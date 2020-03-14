Kadınhanı Belediyesinden koronavirüs önlemleri
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldı.
14.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:02
Konya 'nın Kadınhanı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldı.
Belediye tarafından, olası bir salgına karşı alınan önlemler, ilçe genelinde uygulamaya başlandı.
Bu kapsamda, cadde, sokak ve iş merkezleriyle otogar, devlet kurumları, kahvehaneler ile spor salonları dezenfekte edildi.
Belediye tarafından, olası bir salgına karşı alınan önlemler, ilçe genelinde uygulamaya başlandı.
Bu kapsamda, cadde, sokak ve iş merkezleriyle otogar, devlet kurumları, kahvehaneler ile spor salonları dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA
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