Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı

Ümraniye'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE SAÇINI ÇEKTİ ARDINDAN TOKAT ATTI

Ümraniye'de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir kadının, yanında telefonla konuşan erkek tarafından önce saçı çekildi ardından art arda tokatlarına maruz kaldı. Olaya tanık olan bir vatandaş da kadına tokat atan şahsı yumrukladı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sokak ortasında kadını döven adamın vatandaştan yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına tokatlar atıyor ve olaya tanık olan vatandaş da kadını döven adama yumruk atıyor.