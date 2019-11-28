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Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü

GAZİANTEP'te, bir kadın, eşi olduğu tahmin edilen erkek tarafından sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme- tokat dövüldü.

28.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:23Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü

GAZİANTEP'te, bir kadın, eşi olduğu tahmin edilen erkek tarafından sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme- tokat dövüldü. Sokak ortasındaki şiddet olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedlip, sosyal medyada paylaşıldı.

8 Şubat Mahallesi'nde çekilen ancak zamanı bilinmeyen olayda, 35-30 yaşlarındaki bir kadın kaldırımda oturduğu sırada, eşi olduğu tahmin edilen bir erkeğin saldırısına uğruyor. Yoldan geçenlerin tepkisiz kaldığı, bir vatandaşın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda, ikilinin yanına küçük bir kız çocuğu geliyor. Öfkeli erkek, küçük kızın yanında, kadını tekme- tokat dövüp, " 'ten bakalım nasıl çıkacaksın?" diye bağırıyor.

Saldırgan erkek, daha sonra küçük kızı elinden tutarak götürmek istiyor. Dayak yiyen kadın ise kaldırımdan yürümeye başlıyor. Bu sırada küçük kız, adamın elini bırakıp, ağlayarak annesi olduğu düşünülen kadının peşinden koşuyor. Bir süre çocuğun arkasından 'Elif gel' diye bağırarak, koşan ancak başarılı olamayan adam, geri dönüyor. Kadın ve kız çocuğu birlikte yürüyerek, uzaklaşıyor.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, araştırma başlattı.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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