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Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi

Diyarbakır'da şehir içi minibüsünde yolculuk yapan bir kadın tacize uğradı. Yolcuların araçtan indirmek istediği tacizcinin "Paramı vermişim" diyerek kendisini savunması "pes" dedirtirken, tacize uğrayan kadının annesi tepkisini "Anan bacın yok mu senin?" ifadesiyle gösterdi.

10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:28

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi. İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, 'Paramı vermişim' diyerek araçtan inmek istemedi.

"ANAN BACIN YOK MU SENİN"

Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi.

Kadını taciz etti,

Güncel

Kaynak: İHA


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