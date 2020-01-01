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Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı.

01.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:14 Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti
KOCAELİ'nin ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı.  , güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak S.E.'yi yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Derince ilçesi Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi. Evinin kapısının önünde arkasını dönen E.İ., bu kişinin elle tacizine uğradı. E.İ., tacizciye tokat atıp bağırdı. Sesleri duyarak evden çıkan E.İ'nin eşi, kaçan tacizcinin peşine düştü. Ancak sonuç alamadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanma', 'kasten yaralama ve taksirle yaralama' suçlarından toplam 5 suç kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi. Polis, yapılan çalışmayla S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

S.E.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Kocaeli

Kocaeli, Derince, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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