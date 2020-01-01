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Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı.

01.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:39 Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti

KOCAELİ'nin ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 suç kaydı bulunan S.E.'yi yakaladı.

Olay dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.İ. evinin yakınında bulunan markete gitti. Kısa süre sonra evine doğru yürüyen E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi. Arkasına dönen kadın kendisini evinin kapısının önünde elle taciz eden kişiye tokat attı. Kadının bağırması üzerine tacizde bulunan kişi koşarak kaçtı. Sesleri duyarak evden çıkan kadının eşi, tacizcinin peşine düştü.

, olayın ardından kaçan tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tacizcinin kimliğini belirledi. Polis, S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E.'nin 'Uyuşturucu Madde Kullanma', 'Kasten Yaralama ve Taksirle Yaralama' suçlarından toplam 5 adet suç kaydı olduğu belirlendi.



Kocaeli, Derince, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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