01 Aralık 2018, 19:27
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Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadın Otomobiline Binmek İstemeyince Yerlerde Sürükledi

Sivas'ta sosyal medyada tanıştığı kadınla buluşan bir şahıs, genç kadını araca zorla bindirmek istedi. Kadın otomobile binmek istemeyince otomobilde bulunan zanlı, genç kadının kolundan tutarak metrelerce sürükleyince olaya vatandaşlar müdahale etti.

Sivas'ta, E.P. adlı kadını cinsel içerikli mesajlar atarak taciz edip, zorla otomobile bindirmek isteyen şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı.

GENÇ KADININ KOLUNU TUTUP SÜRÜKLEDİLER

Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir erkek bir süredir sosyal medyada konuştuğu kadınla buluşmak için otomobilde bulunan arkadaşı ile buluşma noktasına geldi. Burada buluşan ikili bir süre sohbet etti. Daha sonra araca binen erkek, genç kadının araca binmesini istedi. Daha sonra araçta bulunan şahıs ise otomobilin pencere kısmından kadının kolunu tutu. Bir süre direnen genç kadın yaklaşık 500 metre otomobil ile sürüklendi.

VATANDAŞLAR OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ

Durumu fark eden vatandaşlar otomobilin önünü keserek polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek otomobilde bulunan 2 zanlıyı polis merkezine götürdü. Sürüklenen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"HALKTA YAKALANMASINDA YARDIM ETTİ"

Olayın bir gören vatandaş, "Bir kargaşa olduğunu ve polislerin müdahale ettiğine tanık olduk. Bayan kapıya asılıydı. Sanırım kaçırıyorlardı. Tam olarak anlayamadık. Polisler şüpheliye durması için çok ikaz ettiler ama durmadılar. Arkadaş kaçtı. O arada görevli polis arkadaşlar vardı. Onları araca alarak takip ettik. Yanlarına geldik. Halkta yakalanmasında yardım etti" dedi.

Polis,Sivas
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:27



YORUMLAR (4)
HELAL OLSUN: vatandaşları kutluyorum insanlık görevini en layıkıyla yerine getirmişler ancak burada kadınıda eleştirmek gerekir diye düşünüyorum sen tutupta hiç tanımadığın bir zibidiyle ne diye buluşuyorsun? cinsel içerikli mesaj atan züppenin niyeti zaten belli!!!!
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SERGEN: Bu nasıl magandalıktır böyle, inanılır gibi değil. bunları alıp doğru mezbahaneye kesim alanına götürceksin.
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CAN: Aslan Sivasım benim.
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ADINIZI YAZIN: OLAYA SESSİZ KALMAYAN VATANDAŞLARA HELAL OLSUN.
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