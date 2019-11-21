Haberler » 3. Sayfa » Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı - Haber

Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı

Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu T.K. Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

21.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:44
Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı
AMASYA - Amasya'nın ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu T.K. Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli T.K.'nın çantasını çaldığı vatandaşı uzun süre takip etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Dolu Sokak üzerinde esnaflık yapan İ.K., eşi ile birlikte yürüdüğü sırada, içinde tabancası, anahtarları ve kredi kartlarının bulunduğu çantası T.K tarafından zorla alındı. Mağdurun şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera araştırması neticesinde şüphelinin Özbek Uyruklu T.K. olduğunu belirledi.
Merzifon Asayiş Büro ekipleri kaçmaya çalışan T.K.'yı otogarda yakalayarak gözaltına aldı. İddiaları kabul eden şüphelinin çantayı attığı yeri göstermesiyle, çanta ve içindeki tabanca bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.K. adliyeye sevk edildi.
Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı

Asayiş Büro, Merzifon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:57 Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı
19:51 Arkadaşının oyun sırasında doğrulttuğu silah küçük çocuğu ağır yaraladı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:44 Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:30 26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
19:19 Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:39 Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 20:04:41