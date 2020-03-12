"Kadının Dinimizdeki Yeri" anlatıldı
Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, "Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamber oluşundan sonra kadın çok farklı bir boyut kazandı" dedi.
12.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:19
Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, "Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamber oluşundan sonra kadın çok farklı bir boyut kazandı" dedi.
Malatya İnönü Üniversitesi Diyanet Gençlik Merkezi tarafından "Kadının Dinimizdeki Yeri" konul konferans düzenlendi. Konferansa, Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, Diyanet Gençlik Merkezi personelleri ile öğrenciler katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Betül Doğan, kadının toplumlardaki konumu ve değeri hakkında bilgi vererek, "İlk çağlardan beri kadının insan olduğu bile tartışıla gelmiş bir konuyken, İslamiyete kadar, Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamber oluşundan sonra kadın çok farklı bir boyut kazandı. Kadın Peygamberimiz zamanında varlık aleminde bambaşka bir yerde konumlandı" dedi.
Ailede kadının temel ihtiyacının merhamet ve adalet olduğunu dile getiren Doğan, "Aile içerisinde huzur istiyorsak o aile içerisinde huzur ve muhabbetin tesis edilmesi lazım. Kadın aile içerisinde merhamet ve adalet ister fakat bu ikisi yoksa aile içerisinde ciddi sıkıntılar vardır. Yani şefkatten yoksun evlilik hayatı ne yazık ki devam etmiyor ya da edemiyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Malatya İnönü Üniversitesi Diyanet Gençlik Merkezi tarafından "Kadının Dinimizdeki Yeri" konul konferans düzenlendi. Konferansa, Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, Diyanet Gençlik Merkezi personelleri ile öğrenciler katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Betül Doğan, kadının toplumlardaki konumu ve değeri hakkında bilgi vererek, "İlk çağlardan beri kadının insan olduğu bile tartışıla gelmiş bir konuyken, İslamiyete kadar, Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamber oluşundan sonra kadın çok farklı bir boyut kazandı. Kadın Peygamberimiz zamanında varlık aleminde bambaşka bir yerde konumlandı" dedi.
Ailede kadının temel ihtiyacının merhamet ve adalet olduğunu dile getiren Doğan, "Aile içerisinde huzur istiyorsak o aile içerisinde huzur ve muhabbetin tesis edilmesi lazım. Kadın aile içerisinde merhamet ve adalet ister fakat bu ikisi yoksa aile içerisinde ciddi sıkıntılar vardır. Yani şefkatten yoksun evlilik hayatı ne yazık ki devam etmiyor ya da edemiyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt, Güncel
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