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Kadının fendi koronayı yendi

İstanbul'da bir çift sokağa çıkarken kafalarına şeffaf çanta geçirerek koronavirüse karşı önlem aldı.

04.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:06
İstanbul 'da bir çift sokağa çıkarken kafalarına şeffaf çanta geçirerek koronavirüse karşı önlem aldı. 50 yaşındaki adam, "Eşim istedi, hanımın lafına karşı gelmek olur mu?" diyerek gülümsetti.
İstanbul Bakırköy 'de emekli hemşire ile eşi korona salgınından korunmak için sokağa kafalarına çanta geçirerek çıktı. Kafalarındaki çantalarla sokağa çıkan çift, görenleri şaşkına çevirdi. 50 yaşında olduğunu söylen adam, "Eşim istedi, hanımın lafının üzerine karşı gelmek olur mu" diyerek gülümsetti.
"HANIMIN LAFINI DİNLEMEMEZLİK OLUR MU?"
Sokağa çıkmak için eşinin böyle bir önlemi zorla aldırdığını söyleyen adam, "Eşim emekli ameliyat hemşiresi, böyle önlemleri iyi bilir. 1 yıl önce emekli oldu. Eczaneye ilaç almaya çıktım, tutturdu bende yanında geleceğim, bu çantaları da kafamıza takıp çıkacağız. Ne diyeceksin bir şey diyemiyorsun. Hanımın lafını dinlememezlik olur mu?" dedi.
(İsmail Coşkun/İHA) Kadının fendi koronayı yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Bakırköy, İstanbul, Güncel

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Kadının fendi koronayı yendi
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