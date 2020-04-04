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Kadının fendi koronayı yendi

Kadının fendi koronayı yendi Korona'dan değil, karısından korkup kafasına çanta geçirdi İstanbul'da bir çift sokağa çıkarken kafalarına şeffaf çanta geçirerek korona virüse karşı önlem aldı.

04.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:43
Kadının fendi koronayı yendi
Korona'dan değil, karısından korkup kafasına çanta geçirdi
İSTANBUL - İstanbul 'da bir çift sokağa çıkarken kafalarına şeffaf çanta geçirerek korona virüse karşı önlem aldı. 50 yaşındaki adam, "Eşim istedi, hanımın lafına karşı gelmek olur mu?" diyerek gülümsetti.
İstanbul Bakırköy'de emekli hemşire ile eşi korona salgınından korunmak için sokağa kafalarına çanta geçirerek çıktı. Kafalarındaki çantalarla sokağa çıkan çift, görenleri şaşkına çevirdi. 50 yaşında olduğunu söylen adam, "Eşim istedi, hanımın lafının üzerine karşı gelmek olur mu" diyerek gülümsetti.
"Hanımın lafını dinlememezlik olur mu?"
Sokağa çıkmak için eşinin böyle bir önlemi zorla aldırdığını söyleyen adam, "Eşim emekli ameliyat hemşiresi, böyle önlemleri iyi bilir. 1 yıl önce emekli oldu. Eczaneye ilaç almaya çıktım, tutturdu bende yanında geleceğim, bu çantaları da kafamıza takıp çıkacağız. Ne diyeceksin bir şey diyemiyorsun. Hanımın lafını dinlememezlik olur mu?" dedi. Kadının fendi koronayı yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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Kadının fendi koronayı yendi
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