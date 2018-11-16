16 Kasım 2018, 15:24
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Kadının Kocasını Aldatma Gerekçesi Program Yorumcusunu Çıldırttı

'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin "Beni aldattığını düşündüğüm için kocamı aldattım" şeklindeki itirafına sinirlenen program yorumcusu, "Sen en iyisi çalış. Durdukça aklın şeytanlıklara gidiyor" dedi.

Beyaz TV'de Nur Viral'ın sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, kocasını aldatma nedenini söyleyince Selin Karacehennem çılgına döndü.

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM..."

Canlı yayına telefonla bağlanan kadın, 14 yaşında eşiyle sevgili olduğunu ve 16 yaşında ailesi onay vermemesine rağmen evlendiğini söyledi. Eşiyle şu anda 5 yıllık evli olduğunu ve çocuğu olmadığını belirten kadın şunları anlattı: "Kocam beni durmadan aldatıyor diye düşünüyordum. Artık o kadar inanmıştım ki buna ben eşimi aldattım bu sefer. Eşim askerdeyken, sadece telefonla bir konuşmam oldum. Eşime askerden geldiğinde anlattım ama yaşım küçük diye beni affetti. Fakat ilerleyen dönemlerde eşimin bana karşı davranışları değişti."

"SEN EN İYİSİ ÇALIŞ"

Kadın izleyicinin bu sözlerine sinirlenen program yorumcusu Selin Karacehennem "Sen en iyisi çalış. Durdukça aklın şeytanlıklara gidiyor" dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 15:24



YORUMLAR (15)
PAŞALI: Ne güzeli yol gösteriyorsun kadına:ÇALIŞ DERKEN neyi ima ediyorsun
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KARTAL: laiklik fantezileri bunlar toplumu ne hale getirdiniz uff suç oranı arttı fantastiko
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RUMUZ: Bencede çalışsın alışmıştır
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İZLEYİCİ: Sunucu zebani gibi. insanı günahtan korkutur uzaklaştırır.
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