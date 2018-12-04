Kadının Ölümüne Neden Olan Magandalara İstenen Ceza Belli Oldu

04 Aralık 2018 Salı 14:56



04 Aralık 2018 Salı 14:56

KAĞITHANE'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş için "Taksirle öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapis istedi. Sanık Hüseyin Özgüven'in ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer iki sanık hakkında ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" beraat istendi.İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.SAVCI MÜTALAASINI VERDİDuruşma savcısı Mehmet Düzgün, olay günü gelini alma merasimi sırasında sokakta çok sayıda kişinin havaya silahla ateş ettiğini belirtti. Maktül Hülya Özdemir'in de gelin alma merasimini seyretmek için komşusunun 5. kattaki evinin balkonunda bulunduğu, gelin arabaya bindirilip hareket ettiği sırada açılan ateş sonucu başından yaralanıp, olay yerinde hayatını kaybettiğini anlattı. Bu arada bir kişinin cep telefonu görüntülerinde gelin alma sırasında ateş eden kişinin yaşı küçük A.A. olduğunun tespit edildiği, ayrıca gelin arabası hareket ettiği sırada arabanın önüne geçen şahsın ise market işletmecisi İsmail Hakkı Aygüneş olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Hülya Özdemir'in mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa kemiği kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği ifade edildi.İKİ SANIĞA CEZA İSTENDİMütalaada, maktül Hülya Özdemir'in, sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in açtığı atış sonucu ölümüne neden olduğu değerlendirilen mermi çekirdeğinin sanıktan elde edilen silahtan atılmadığı anlaşılmışsa da olaydan sonra silahın değiştirildiği, olayda kullanılan silahın ele geçirilen silah olmadığı, olay yerindeki kovanların toplandığının anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca sanık Aygüneş hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" suçundan dava açılmışsa da, sanığın neticeyi öngörmüşse de istemediğinin kabul edilerek "Taksirle öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Aygüneş hakkında "Genel güvenliğin tehlikeye sokma" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi. Mütalaada sanık Hüseyin Özgüven'in ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, sanıklar Muhammed Emin Aydın ve Ümit Yardım'ın hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan beraat, ancak başkalarının huzur ve sükünunu bozacak şekilde gürültüye neden olma suçundan ise haklarına savcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Sanık ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Sanıklara savunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 Mayıs 2017 günü, saat 17.10 sıralarında Kağıthane'de Sanayi Mahallesi üzerinde düğün konvoyu hareket ettiği esnada bazı şahısların kurusıkıyla havaya ateş ettiği anlatılıyor. Sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in gelin arabasının önüne geçerek komşusunun balkonundan düğün konvoyunu izleyen maktül Hülya Özdemir'in başından almış olduğu mermi çekirdeği yaralanmasıyla vefat ettiği belirtiliyor. Olay sonrasında şüphelilerin silahlarını polise teslim ettiği ancak İsmail Hakkı Aygüneş'in kaçtığı ve bir gün sonra yakalandığı anlatılıyor. Sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş'in "Olası kasıtla kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım hakkında ise "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri istendi. Sanık Hüseyin Özgüven hakkında da "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.