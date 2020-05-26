Kadının saldırgan sokak köpekleriyle mücadelesi kameraya yansıdı

İzmir'de bir kadının, sokak köpeklerinin saldırdığı köpeğini kurtarma mücadelesini bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

26.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:46
İzmir'de bir kadının, sokak köpeklerinin saldırdığı köpeğini kurtarma mücadelesini bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Demet Y, Ramazan Bayramı'nın ilk günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması için dışarı çıkardı.
Bu sırada sokakta bulunan 5 köpek Demet Y'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini kurtarmak için saldırgan hayvanlara karşı mücadele veren, bu sırada bir süre yerde sürünen kadının yardımına çevredeki bir kişi koştu.
Sokak köpeklerinin uzaklaşması sonrası yaralanan köpeğini kucağına alan kadın, veterinere götürdü. Olayda kadının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kadının saldırgan sokak köpekleriyle mücadelesi kameraya yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Haber
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Haberler››Güncel››Kadının saldırgan sokak köpekleriyle mücadelesi kameraya yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Bitlis'teki Nazik ve Aygır göllerine 70 bin yavru balık bırakıldı - Haber 14:42: Korona, korona olalı böyle önlem görmedi - Haber 14:41: Isparta'da gül hasadı bayramda da devam ediyor - Haber 14:41: Başkan Demir: "Özel halk otobüslerine yakıt desteği vereceğiz" - Haber 14:41: Vali Şentürk'ten görevli personelin bayramını kutladı - Haber 14:36: Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler 13:28: Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var - Haber 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler