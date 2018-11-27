Kadının Sesi Kartepe'den Yükseldi

Kartepe
Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, Kocaeli Üniversitesi
(KOÜ) desteği ile "Kocaeli'ne Kadın Eli Değecek, Kadının Sesi Kocaeli" adlı panel Kartepe'de gerçekleştirildi.
Kartepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ'nin desteği ile "Kocaeli'ne Kadın Eli Değecek, Kadının Sesi Kocaeli" adlı panel Körfez
, Gölcük
ve Derince
ilçelerinden sonra Kartepe'de gerçekleştirildi. Zirvedeki Kadınlar ve Hikayeleri adıyla dördüncü oturumu olan panelin moderatörlüğünü Araştırmacı-Yazar Müge Uçar yaparken, Hasan Yılmaz
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'in yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek
, Radiye Sezer Katırcıoğlu
, YÖK Başkan Yardımcısı KOÜ eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, AK Parti Kartepe ilçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kartepeli kadın girişimciler Aynur Ormancı ve Çiçek Esra Bulut katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan panelde açılış konuşmasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
"Kartepe'de her zaman kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Siyaset
sahnesinden tutun da birçok önemli makamda kadınlarımız vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde belediyecilik namına asli görevlerin yanı sıra gönüllere giden yolları da yapmıştır. Bunu örnek alarak Kartepe'de kadın olmanın ayrıcalığını gösteriyoruz. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili
Emine Zeybek ise "Buraya gelmiş olmanız bile kendinize ne kadar önem verdiğinizi göstermektedir. Kocaeli zaten zirvedeki kadınlarla doludur. Bunun örnekleri çoktur. Kocaeli genelinde çalışma hayatında, karar alma mekanizmalarında kadınlar vardır. Kadınlar bulunduğu makamları hak eden ve hakkını veren kadınlardır. Kadınlar olarak daha fazla çalışmalıyız. Doğu illerinde kadınlarımız kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından bizlere verilen imkanlar sonrasında gücümüz ve özgüvenimiz arttı. Türk kadını doğuştan güçlüdür. Siyasette olmak önemli değildir. Evinde de güçlü olmalıdır. Bizler çocuk yetiştiriyoruz. Ailemize, çocuklarımıza sahip çıktığımız takdirde güçlü topum oluruz. Güçlü kadın her yerde güçlüdür. Çocuk yetiştirmek en zor görevlerden biridir. Kadınlarımız evlatlarına kadına el kaldırılmayacağını öğretmeleri gerekiyor" diye konuştu.
Panele konuşmacı olarak katılan Kartepeli kadın girişimciler Aynur Ormancı ve Çiçek Esra Bulut ise girişimcilik hikayelerini anlatırken, YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu " Türkiye
'nin her yerinden buraya eğitime gelen kızlarımız vardır. 3 buçuk milyon civarında Türkiye'de meslek yüksek okullarında eğitim gören çocuklarımız var. Bunların 1 buçuk milyonu kızlardan oluşuyor. Sıkıntılar içerisinde eğitim aldıktan sonra bir işe giremez ise evlerine geri dönüyorlar. Devlet tarafından yapılan yatırım boşa gitmiş olmaktadır. Kadınların hayatı erkeklerin hayatına göre daha zordur" şeklinde konuştu.
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Kocaeli Büyükşehir Başkan Danışmanı Nermin Tol, " ABD
'de kadınların bir yerlere gelmesi daha zordur. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlara gereken değer verilmemektedir. Allah'tan ne isterseniz onu verir. Ülkeme nasıl hizmet ederim diye düşünürken, bugün birçok alanda hizmet vermekteyim. Hayatımızın yüzde 10'u başımıza gelenler yüzde 90'ı ise nasıl algıladığımızla ilgilidir. Farklılıklar bizlerin zenginliğidir. Her şeyi yaptım. Çalışırken evimi ihmal etmedim. İnsanları doğdukları yerde doyurabilseydik göç olmazdı. TEMA'da çalışmaktan ayrıca gurur duymaktayım. Suçlamak yerine sorumluluk almalıyız. İhtirasları değil ihtiyaçları doyurmak gerekiyor. Sıfır Artık için uğraşırken, dünya bunun paniğini yaşamaktadır. 26 yıldır uğraşırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan
tarafından projeye el atıldı. Bir hanım eli atıldı. Sıfır Atık Projesi devlet politikası haline gelmiştir" dedi. - KOCAELİ
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