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Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri

Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.

13.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:16Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri
Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan araştırmalarda her yıl "kırık not" alan 'da tabular yıkılıyor. Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı ülkede üniversite mezunu 29 yaşındaki iki kadının bir araba tamircisinde çalışmaya başlaması da buna en güzel örnek.

Kadınların araba tamircisi olması sadece İran'da değil, birçok ülkede "garip" karşılanabilecek bir durum. Fakat hukuk mezunu Kiana Yarahmadi ve grafik tasarımıcısı Niloufar Farahmand'a göre "erkek mesleği" olarak görülen araba tamirciliğini kadınlar da yapabilir.
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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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