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Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!

Denizli'de genç bir kadın, bir banka ATM'sinden annesinin emekli maaşını çekip evine giderken bıçaklı gaspçıların hedefi oldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

26.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:52

'de önünü kestikleri kadının çantasını, bıçakla tehdit ederek gasp eden 2 şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi İlbadı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, bir banka ATM'sinden annesinin emekli maaşını çekip evine giderken 292 Sokak üzerinde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kadını bıçakla tehdit eden şahıs yaklaşık 10 saniye sonra kadının elindeki çantayı gasp ederek kaçtı.

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen polis soruşturma kapsamında çantayı gasp eden şahıs ile ona yardım eden arkadaşını gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GASP ANI KAMERADA

Öte yandan, kadının sokakta bıçakla gasp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - DENİZLİ

Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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