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Kadınlar 2.Ligi 9.Hafta

Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, ligin 9.haftasında oynadığı maçta rakibi Akdeniz Nurçelikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

23.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:09 Kadınlar 2.Ligi 9.Hafta
Kadınlar 2.Liginde mücadele eden , ligin 9.haftasında oynadığı maçta rakibi Nurçelikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Stat: Argıncık Stadı 1

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx,Erkan Kırçıl xx, Mustafa Soner Yüce xx

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Bengü Yücebaş xxx, Şeyma Yücel xxx, (Dk.71 Glşen Urgun x), Aleyna Gültekin xxx, Dilan Aslan xxx, Narin Yakut xxx, İrem Barut xxx, Saniye Arslano xxx, (Dk.56 Ayşegül Elif Hemit xx), Mine Okaytu xxx, (Dk.85 Yağmur Fatmanur Ocak x), Nazar Tanrısever xxx, Elvin Kılınç xxx

Akdeniz Nurçelikspor: Sude Mihi Çınar x, Sudenur Nuray Bedir x, Gülşah Çamlı x, İlayda Gündoğdu x, Buse Çolak x, Gözde Gül x, Merve Yöndem x,(Dk.41 Büşra Gümüş x), Elanur Laçın x, Ceyda Karagözoğlu x,(Dk.46 Yasemin Kurdoğlu x), Nurcan Çelik x, Yaren Çetin x

Goller: Elvin Kılıç Dk.11, Saniye Arslano Dk.37 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Akdeniz, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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